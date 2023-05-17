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Konya'da yapay gölete düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Konya'da yapay gölete düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Güncel Haberler

Konya'nın Ereğli ilçesinde yapay gölete düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yapay gölete düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ulumeşe Mahallesi'nde Ayşe Serra Ezeroğlu, evlerine yaklaşık 40 metre uzaklıkta bulunan ve tarım arazilerini sulamak için oluşturulan yapay gölete düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ayşe Serra Ezeroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçük çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Ereğli Konya Güncel Haberler

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