Konya'da Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kozlu Mahallesi'nde Ramazan Karaca'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel