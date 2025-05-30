Konya'da Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Konya'da Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kozlu Mahallesi'nde Ramazan Karaca'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklama geldi! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kovar gibi gönderilen yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Real Madrid, Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Avrupa bu transferi konuşuyor! Real Madrid'e 6 yıllık imzayı attı
Rojin Tufan'ın unutamadığı Bella Hadid anısı

Rojin Tufan'ın unutamadığı Bella Hadid anısı
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a satış fiyatları için dev para cezası

Ünlü ev aletleri firmasına rekor ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.