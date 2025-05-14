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Konya'da Yangın Faciası: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Konya'da Yangın Faciası: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Meram ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 75 yaşındaki Ahmet Basal ve 61 yaşındaki eşi Fatma Basal hayatını kaybetti. Yakınları duman izleri görerek durumu yetkililere bildirdi.

Konya'da evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi'nde kendisinden haber alınamayan Ahmet Basal (75) ile eşi Fatma Basal'ın (61) yakınları, evde duman izleri gördü.

Çınar Sokak'taki eve giren Basal'ın yakınları, çiftin hareketsiz yattığını görmesi üzerine, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede çiftin, çıkan yangının dumanından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Yaşlı çiftin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
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