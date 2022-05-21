Yangın çıkan evin balkonundan atlayan kadın öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler

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Yangın çıkan evin balkonundan atlayan kadın öldü, 4 kişi yaralandı

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Konya'da Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Bölüm Sokak'ta, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Suriyeli Muhanned el Şemali'nin (23), apartmanın 3'üncü katındaki evlerinde yangın çıkardığı öne sürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yayılan alevlerden kaçmaya çalışan Aysa el Şemali (60), balkondan atlayınca yaşamını yitirdi.

Bu sırada Ayhan ve Abdu el Şemali, yangından yara almadan evden çıktı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri evde bulunan Muhammed (17), Fatma, Ragıp (19) ve Muhanned el Şemali'yi evden çıkardı.

Fatma ve Muhammed el Şemali ise Konya Numune Hastanesi'ne Ağır yaralanan Ragıp ile Muhanned el Şemali Konya Şehir Hastanesi'ne, kaldırıldı.

AA / Savaş Güler - Güncel

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