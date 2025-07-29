Konya'da Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi
Seydişehir'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Alaylar Mahallesi İsmail Hakkı Müftüoğlu Caddesinde bulunan apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 kişi Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel