Konya'da Yan Bakma Kavgası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

KONYA'da iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan silahlı kavga sırasında sokakta bulunan ve boynundan vurulan Yıldırım Kaçın (5) toprağa verildi. Olaya karışan 3 kişi ise gözaltına alındı. Olayda ağır yaralanan Nedim Kaçın (19) ile Ali Tuğral'ın (18) tedavisi ise sürüyor.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Baba Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Taksi ile mahalleye gelen 3 kişi ile Nedim Kaçın ve Ali Tuğral arasında iddiaya göre, 'yan bakma' tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine karşı gruptan 2 kişi, tabanca ile Kaçın ve Tuğral'a ateş açtı. Ali Tuğral bacağından, Nedim Kaçın karnından, bu sırada sokakta bulunan kuzeni Yıldım Kaçın da boynundan yaralandı. 3 şüpheli, geldikleri taksi ile kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yıldırım Kaçın, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan Nedim Kaçın da yapılan ilk müdahalenin ardından Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ali Tuğral'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tuğral, ilk ifadesinde saldırganlarla aralarında 'yan bakma' meselesi nedeniyle kavga çıktığını belirtti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, taksi ile kaçan 3 saldırganı yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada Yıldırım Kaçın'ın cenazesi, sabah saatlerinde Araplar Mezarlığı'nda toprağa verildi.