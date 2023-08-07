Konya'da Yakınlarının Cenazesinden Dönenlerin Bulunduğu Otomobil Kamyonla Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Konya'da bir yakınlarının cenazesinden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yolcular yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor. Otomobildekilerin bir cenazeden döndükleri belirtildi.