Konya'da Yağmur İçin Eller Semaya Kalktı

Küresel Isınmadan En Çok Etkilenen İller Arasında Yer Alan Konya'da, Cuma Namazında Eller Semaya Yağmur İçin Kalktı. Konya'daki Bütün Camilerde Yağmur Yağması İçin Dua Edildi.

Küresel ısınmadan en çok etkilenen iller arasında yer alan Konya'da, cuma namazında eller semaya yağmur için kalktı. Konya'daki bütün camilerde yağmur yağması için dua edildi.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve ekonomisinin büyük çoğunluğu tarıma dayalı sanayiden oluşan Konya, yaşanan küresel ısınmadan en çok etkilenen iller arasında yer alıyor. Yağışların azlığı ve bu nedenle yaşanan kuraklık özellikle çiftçi kesimini olumsuz etkilerken, tarıma dayalı sanayi kuruluşları da kuraklık sebebiyle sıkıntı yaşıyor.

İl Müftülüğü tarafından Konya'daki tüm camilerde cuma namazında yağmur duası yapıldı. Ellerini ters şekilde tutarak dua eden vatandaşlar, bir an önce yağmur yağması için ellerini semaya açtı.

Namaz sonrası konuşan vatandaşlar, Allah'tan bir an önce yağmur yağdırması için dua ettiklerini belirterek, kuraklığında bereketinde Allah'tan geldiğini, Konya ve susuzluktan kırılan tüm Türkiye için Allah'tan rahmetini yağdırmasını istediklerini dile getirdi.

(MÇ-İP-MEF-Y)