Konya'da Yağışlı Hava Bekleniyor

Kurak geçen Ekim ayının ardından yağış müjdesi

Meteoroloji Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan:

"Kasım ayının ilk periyodunda yağışların görülmesi bekleniyor"

KONYA - Konya'da son günlerde mevsim sıcaklıklarının üzerinde seyreden hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları Ekim ayı sürecince yağışların geçtiğimiz yıllara oranla daha az olduğunu belirterek, Kasım ayının ilk periyodunda yağışların görülmesinin beklendiğini söyledi.

Konya'da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrederken hafta içinde yer yer de mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Hafta içerisinde Konya ve çevresinin Çarşamba ve Perşembe günü yağışlı bir hava etkisi altına girmesi bekleniyor.

"Çarşamba ve Perşembe günü hafif sağanak yağışların görülecek"

Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, hafta içerisinde 2 gün yağmur yağışının beklendiğini söyledi. Alkan, "Geçtiğimiz hafta bölgemizde hava az bulutlu açık şekilde gerçekleşti. Hava sıcaklıkları da yine mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Bu hafta da bölgemizde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bu hafta orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisi altında kalacak. Bu nedenle yurt genelinde yağışlar görülecek. Bölgemizde Çarşamba ve Perşembe günü hafif sağanak yağışların görüleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

"Gece sıcaklıklarında 6 ila 8 derece arasında olmasını bekliyoruz"

Hafta içinde sıcaklık düşüşlerinin devam edeceğini belirten Hayati Alkan, "Yurdumuzun Marmara ve Kıyı Ege bölgesinde gerçekleşecek olan yağışlar kuvvetli olacak. Bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sadece Çarşamba ve Perşembe günü 2 ila 3 derece azalma söz konusu. Hava sıcaklıkları 22 ila 24 derece arasında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Gece sıcaklıklarında 6 ila 8 derece arasında olmasını bekliyoruz. Rüzgarın ise güney yönlerden hafif ara sıra orta şekilde olmasını bekliyoruz. Hafta boyunca yine sabah saatlerinde sis ve pus olması konusunda da sürücülerimizi uyarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Ekim ayı sürecince yağışların geçtiğimiz yıllara oranla daha az"

Ekim ayı sürecince yağışların geçtiğimiz yıllara oranla daha az olduğunun altını çizen Hayati Alkan, "Dönem dönem kuraklığın etkisi olduğunu söyleyebiliriz uzun yıllar boyunca. Bu Ekim ayı sürecince yağışların geçtiğimiz yıllara oranla daha az olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Kasım ayının ilk periyodunda yağışların görülmesi bekleniyor. Ayrıca önümüzdeki haftadan itibaren yine yeni bir yağışlı bir haftaya gireceğimizi söyleyebiliriz" diye konuştu.