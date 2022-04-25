Konya'da yabancı uyruklu kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da yabancı uyruklu kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da yabancı uyruklu kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Konya'nın merkez Meram ilçesinde haber alınamayan yabancı uyruklu kadın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Meram ilçesinde haber alınamayan yabancı uyruklu kadın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Abdulaziz Mahallesi Keykubat Sokak'taki dairede yaşayan Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva'dan (39) bir süredir haber alamayan yakınları polisi aradı.

İhbar üzerine ikamete giden polis, çilingirle kapısı açılan evde Djuraboeva'nın cesedini buldu.

Yapılan ilk incelemede kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Djuraboeva'nın cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Özbekistan, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title