Konya'da yabancı plakalı otomobille kaza: 1 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yabancı plakalı iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konya'nın Kulu ilçesinde biri yabancı plakalı iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Değirmenözü Mahallesi Korutürk Caddesi'nde B. Ş.'nin idaresindeki 06 BK 1889 plakalı otomobile D. Y. yönetimindeki I-386 GH Hollanda plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü B. Ş.(19) ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.