Konya'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü
AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da üzerine televizyon düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
KONYA (AA) - Konya'da üzerine televizyon düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
Karatay ilçesi Azerbaycan Sokak'taki evlerinde oyun oynayan Suriye uyruklu Meral el-Hıdır'ın (3) üzerine televizyon düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çocuğun cesedi, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
AA / Savaş Güler - Güncel