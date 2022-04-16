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Konya'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Konya'da üzerine televizyon düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

KONYA (AA) - Konya'da üzerine televizyon düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Karatay ilçesi Azerbaycan Sokak'taki evlerinde oyun oynayan Suriye uyruklu Meral el-Hıdır'ın (3) üzerine televizyon düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çocuğun cesedi, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Savaş Güler - Güncel

Azerbaycan, Suriyeli, Suriye, Konya, Güncel, Haberler

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