Konya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Konya'nın Karapınar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonda, 21,298 kg esrar, 50.100 TL para, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve diğer suç unsurları bulundu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede uyuşturucu tacirlerinin peşine düşün polis ekipleri, C.B. isimli şüphelinin Cumhuriyet Mahallesindeki ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 21,298 kg Esrar, 50.100 TL para, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 34 adet av tüfeği fişeği, 14 adet 9x19 mm fişek, 1 tane hassas terazi, 5 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli C.B. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA