Konya'da Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

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Konya'da masaj salonunda kadınları ve erkekleri uyuşturucuya alıştırarak şantajla fuhuşa zorlayan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı. Operasyon esnasında şüphelilerin, husumetlilerini polise ihbar ederek mağdur ettikleri iddia edildi.

Konya'da çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesindeki masaj salonunda, kadınları, çocukları ve erkek çalışanları iradeleri dışında uyuşturucuya alıştırdığı, müşterilerin görüntülerini gizli kamerayla kayda alıp şantajla fuhuş ve çeşitli suçlara zorladığı belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların kimliğinin ve adresinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen "kardelen" adı verilen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 2'si savcılıktan salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, evine ve aracına silah yerleştirdiği husumetlilerini polise ihbar ederek mağdur ettiği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
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