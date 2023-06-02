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Konya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogarda durumundan şüphelendiği bir kişinin üzerinde arama yaptı. Üzerinde 27 uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogarda durumundan şüphelendiği bir kişinin üzerinde arama yaptı.

Üzerinde 27 uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Beyşehir Konya Güncel Haberler

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