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Konya'da uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Konya'da yapılan operasyonda, bir otomobille kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen polis, 8 bin 507 uyuşturucu hap ele geçirdi ve 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobille kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, belirlenen aracı kontrol noktalarından birinde durdurdu.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, 8 bin 507 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Narkotik Konya Güncel Haberler

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