Konya'da uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheli tutuklandı

Konya'da yapılan operasyonda, bir otomobille kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen polis, 8 bin 507 uyuşturucu hap ele geçirdi ve 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.