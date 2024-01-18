Konya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
Konya'da gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramalarda, iki otomobilin LPG takında toplam 26 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin, narkotik köpeğinin kokuyu almasını engellemek için LPG tankına gres yağı sürdükleri ortaya çıktı.
Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında iki otomobili durdurdu.
Hassas burunlu narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, iki aracın LPG takında toplam 26 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda araçlardaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, narkotik köpeğinin uyuşturucu maddenin kokusunu almasını engellemek için LPG tankı içerisine gres yağı sürdükleri belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.