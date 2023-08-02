Konya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek bir tırda yapılan uyuşturucu sevkiyatını engelledi. Operasyonda 2 kilogram metamfetamin ve 3 kilo 20 gram kokain ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.