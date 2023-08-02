Konya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Konya'da yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek bir tırda yapılan uyuşturucu sevkiyatını engelledi. Operasyonda 2 kilogram metamfetamin ve 3 kilo 20 gram kokain ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.
Harekete geçen polis, uyuşturucu taşıyan bir tırı takibe aldı. Ekipler, Yeni İstanbul Caddesi'nde duran tırdan, hafif ticari araca uyuşturucu taşındığı sırada operasyon düzenledi.
Ekipleri fark eden şüphelilerden biri, hafif ticari araçla kaçmak isterken polis aracına çarpınca yakalandı. Operasyonda, M.İ, E.K. ile S.A ve eşi M.A. gözaltına alındı.
Tırda yapılan aramada, 2 kilogram metamfetamin, 3 kilo 20 gram kokain ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Operasyon anı ise caddedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.