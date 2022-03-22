Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik merkez Karatay, Selçuklu, Meram ilçeleriyle Akşehir, Seydişehir ve Ereğli ilçesinde operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, belirlenen ev, araç ve şüpheliler üzerinde yaptığı aramalarda, 4 kilo 160 gram esrar, 238 uyuşturucu hap, bir miktar eroin ve metamfetamin ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Geriye kalan 9 zanlı ise serbest bırakıldı.