Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Konya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Operasyonda 1,5 kilogram esrar ve 145 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde yaşayan S.O'nun müstakil evinin bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram esrar ve serada 145 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.