Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Konya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Operasyonda 1,5 kilogram esrar ve 145 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.