Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

AA - Mehmet Umay - Güncel
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapanlarla sokak satıcıları ve kullanıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 5 gram metamfetamin maddesi, 1 gram esrar maddesi, 17 sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

AA / Mehmet Umay - Güncel

Uyuşturucu, Narkotik, Ereğli, Konya, Güncel, Haberler

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