Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Zanlı Tutuklandı

Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aracın uyuşturucu sevkiyatı için kente geleceği bilgisine ulaştı. Ekiplerin kent girişine kurdukları uygulama noktasını gören araçtaki zanlılar, polisleri görünce kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından 3 araç da durduruldu. Araçlarda yapılan aramada peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.