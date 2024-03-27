Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Aslım Caddesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen H.D, İ.P. ve Y.E.C'yi yakaladı.

Polis, yaptığı araştırmada, şüphelilerin bir kargo firmasına 2 koli verdiğini belirledi.

Kargo şubesine giden ekipler, kolilerin içinde 53 bin 760 uyuşturucu hap buldu.

Narkotik ekipleri, Selçuklu ilçesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen A.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde ve eşyaları içinde yapılan aramalarda 26 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.