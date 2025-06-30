Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 34 Tutuklama

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Konya'da narkotik ekiplerinin düzenlediği 39 operasyonda 92 kişi gözaltına alındı, bunlardan 34'ü tutuklandı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

KONYA'da polis ekiplerince, uyuşturucu ticaretine yönelik son 1 hafta da yapılan 39 operasyonda gözaltına alınan 92 kişiden 34'u tutuklandı. Operasyon kapsamında bir marketteki uyuşturucu ticareti anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Konya İl Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Narkotik Suc¸larla Mu¨cadele S¸ubesi ekipleri, daha önce kimliklerini belirlediği uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Son 1 haftada aralarında market, ev, bahçe ve araçların bulunduğu 39 noktaya yapılan operasyonda; 14 bin 321 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 716 gram sentetik kannabinoid, 943 adet ecstasy hap, 294 adet captagon, 168 gram bonzai hammaddesi, 26 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 24 kök hint keneviri, 14 gram metamfetamin, 8,5 gram eroin, 4 adet LSD, 3 gram esrar, 0,31 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 37 bin 450 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir marketteki uyuşturucu ticareti anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Operasyonda gözaltına alınan 92 kişiden 34'u tutuklandı, diğer şüpheliler hakkındaki adli işlem de devam ediyor.

Haber: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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