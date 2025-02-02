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Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Gözaltı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Gözaltı
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Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 7 bin 946 uyuşturucu hap, metamfetamin, esrar ve silahlar ele geçirildi.

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı, 7 bin 946 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü, son birkaç gün içerisinde yaptığı çalışmalarda 7 bin 946 adet uyuşturucu hap, 1,5 gram metamfetamin, 1,2 gram esrar, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 otomatik av tüfeği, 48 adet fişek, 6 kesici alet, 1 hassas terazi ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Konularla ilgili 12 şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu operasyonları dışında da son birkaç günde 2 bin 666 kişi ile 592 araç sorgulandı, 55 kez okul çevreleri, 90 kez parklar kontrol edildi. 14 araca ilgili maddelerden 154 bin 389 lira ceza uygulanırken "Kabahatler Kanunu"nun çeşitli maddelerinden ilgili şahıslara 18 bin 983 lira para cezası verildi.

Ayrıca, 3 aranan, 2 yol izni olmayan, 8 yoklama kaçağı yakalandı. 4 yıl 45 gün hapis cezasıyla aranması olan N.D. yakalanarak infaz görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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