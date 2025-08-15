Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı
Seydişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i savcılıktan salıverildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ???????
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel