Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Seydişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i savcılıktan salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ???????

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
