Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
Konya'da düzenlenen operasyonda, üzerinde uyuşturucu bulunan O.Ç. adlı şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti ve O.Ç.'nin sahte kimlik taşıdığı belirlendi.
Konya'da düzenlenen operasyonda üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
İlçe girişinde durdurulan araçtaki O.Ç'nin sahte kimlik taşıdığı belirlendi.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel