Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadeleye kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettikleri M.E.B'nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Öte yandan, Antalya'dan Seydişehir'e uyuşturucu madde getireceği tespit edilen E.D'nin aracın yapılan aramada koltuğa gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan M.E.B. ve E.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.