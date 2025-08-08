Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadeleye kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettikleri M.E.B'nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Öte yandan, Antalya'dan Seydişehir'e uyuşturucu madde getireceği tespit edilen E.D'nin aracın yapılan aramada koltuğa gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan M.E.B. ve E.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası

Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumun ilk icraatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur

Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.