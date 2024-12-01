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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
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Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir araçta ve sürücüsünde esrar ele geçirildi. Yapılan ev aramasında 6,5 kilogram esrar ve diğer uyuşturucu aksesuarları bulundu. Şüpheli T.G. tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bir araçla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı

Belirlenen aracı yakalayan ekipler araçta ve araç sürücüsü T.G'nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar esrar yakaladı.

Şüpheli T.G'nin evinde yapılan aramada ise on parça halinde poşetler içerisinde 6,5 kilogram esrar, hassas terazi ve 11 sikke ele geçirildi. Ele geçen uyuşturucu maddelere el koyan ekipler şüpheli T.G'yi gözaltına aldı.

T.G. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli T.G, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
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