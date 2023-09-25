Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: Aranan Şahıs Tutuklandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Şahsın 13 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı ve cezaevine gönderildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve üzerinde arama yapılan yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu. 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve polis tarafından arandığı ortaya çıkan şahıs cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İpekçi Mahallesi Volkan Caddesinde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Şahsın üzerinde arama yapan polis ekipleri, yabancı uyruklu olduğu belirlenen B.Ö.'nün üzerinde 3 farklı uyuşturucu madde buldu. Aksaray'dan ilçeye uyuşturucu satmak için geldiği tespit edilen şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında ise 13 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Karapınar Cumhuriyet Savcılığı tarafından B.Ö. tutuklanarak Ereğli kapalı cezaevine gönderildi. - KONYA