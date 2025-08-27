Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 739 Bin Hap ve 141 Kilo Bonzai Ele Geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce gerçekleştirilen operasyonlarda, 739 bin uyuşturucu hap, 141 kilogram bonzai ve 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi, 4 şüpheliyi yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel