Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Konya'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 18 bin 312 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Sultan Mesud Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Aramalarda 18 bin 312 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Polis, Nakiboğlu Mahallesi'nde ise pazar arabasındaki gübre çuvalında 6104 uyuşturucu hap buldu, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.