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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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Konya'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 18 bin 312 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Sultan Mesud Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Aramalarda 18 bin 312 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Polis, Nakiboğlu Mahallesi'nde ise pazar arabasındaki gübre çuvalında 6104 uyuşturucu hap buldu, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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