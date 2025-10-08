Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 10 uyuşturucu hap ve 2 şarjör ele geçirildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bir evde arama yapıldı.
Aramada 10 uyuşturucu hap ve 2 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.D, Y.E.İ, C.B. ve F.Y.Z hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel