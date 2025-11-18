Haberler

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Ereğli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1915 hap ve bir tabanca ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen aracı uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, 1915 uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
