Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'da polisin düzenlediği 2 farklı uyuşturucu operasyonunda toplamda 28 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca şehir dışından uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda da 4 şüpheli gözaltına alındı.

KONYA'da polisin düzenlediği 2 farklı uyuşturucu operasyonunda toplamda 28 şüpheli, gözaltına alındı.<İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekatçıların da katıldığı 15 ilçedeki operasyonda, kapılar koçbaşı ile kırıldı. 24 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 41 adet tabanca ve tüfek mermisi ile çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.