Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, peçeteye emdirilmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan araç şoförü İ.B. ile R.K. ve İ.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden R.K. ve İ.B. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, araç şoförü İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
