Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri takibe alarak 760 kullanımlık bonzai ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu S.K'nin çevre illerden Akşehir'e uyuşturucu madde getirerek piyasaya süreceğini tespit etti.

Ekiplerin takibi sonucu S.K'nin M.K'ye ait araçla ilçeye geldiği, Kozağaç Kavşağı'nda B.İ. ve İ.A. ile buluşarak uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 5 parça halinde toplam 760 kullanımlık bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K, M.K, İ.A. ve B.İ. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından B.İ. ve İ.A. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.K. ve M.K. ise savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
