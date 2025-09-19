Haberler

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir miktar uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 130 bin lira ile birlikte 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphe üzerine durdurduğu M.A'nın üzerinden bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Adli işlem yapılan M.A'nın emniyetteki ifadesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Ekipler, şüpheliler M.B. ile E.D'yi de adreslerinde gözaltına aldı.

M.B'nin adresinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 130 bin lira ele geçirdi.

Şüpheliler M.B. ile E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

