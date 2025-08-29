Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir araçla ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, belirlenen aracı ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla araçtaki G.H. ve E.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
