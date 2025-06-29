Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1022 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1022 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1022 gram metamfetamin ele geçirildi ve araç sürücüsü E.Ç. tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ilçe ve genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu taşıdığını belirledikleri aracı Seydişehir-Antalya kara yolunda durdurdu.

Aracın emniyet kemeri bağlantısı olan bölümleri ile döşemelerinde yapılan aramada 1022 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan araç sürücüsü E.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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