Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Çok sayıda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Seyitharun Mahallesi'nde belirledikleri adreste arama yaptı.
Aramalarda çok miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan Ş.M. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, H.I. (66) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel