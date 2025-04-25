Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı. 5 kişi serbest bırakılırken, 1 zanlı tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Değirmenci Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 1 zanlı ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel