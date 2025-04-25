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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı. 5 kişi serbest bırakılırken, 1 zanlı tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Değirmenci Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 1 zanlı ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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