Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 bin 270 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-300 kara yolunda bir otomobili durdurdu.
Araç sürücüsü Ş.S. ve yanındaki Y.A'nın bulunduğu aracın bagajında yapılan aramada, 14 bin 270 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Ş.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.