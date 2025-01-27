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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 bin 270 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-300 kara yolunda bir otomobili durdurdu.

Araç sürücüsü Ş.S. ve yanındaki Y.A'nın bulunduğu aracın bagajında yapılan aramada, 14 bin 270 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ş.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
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