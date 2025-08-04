Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

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Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bir kişi uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadeleye kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit ettikleri H.K'nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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