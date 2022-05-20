Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı - Haberler

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Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda, 48 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda, 48 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik merkez Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Polis, belirlenen adreslerdeki 48 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA / Savaş Güler - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Konya, Güncel, Haberler

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