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Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutuklandı

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutuklandı

Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 73 şüpheliden 17'si cezaevine gönderildi.

Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 73 şüpheliden 17'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde uyuşturucu ticareti yapanlar ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce, 13-18 Temmuz'da belirlenen adreslere operasyonlarda, 16 kilogram esrar, 1,5 kilogram metamfetamin, 1,3 kilogram sentetik kannabinoid, 335 kök Hint keneviri, 30 bin 500 uyuşturucu hap, 9 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, iki hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 92 bin 225 lira ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 73 şüpheliden 45'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 28 zanlıdan adliyeye sevk edilen 17'si tutuklanırken, 11'inin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Savaş Güler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Konya Güncel Haberler

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