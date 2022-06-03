Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Haberler

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı KONYA - Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 11 zanlı tutuklandı. Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı KONYA - Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 11 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Karatay, Selçuklu ve Ereğli ilçesinde operasyon düzenlendi. Polis, belirlenen adresler ile iki araçta yaptığı aramada, 15 bin 360 uyuşturucu hap, 1 kilo 100 gram metamfetamin, 5 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Güncel Güncel Haberler

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