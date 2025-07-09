Konya'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama

Konya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 kişinin 24 bin metrekarelik arazisinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlendi.

Tarlada tespit edilen yaklaşık 400 bin kök Hint keneviri, traktörle sürülerek imha edildi.

Çumra'da 3 kişinin uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatları, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca şarjörü ve 16 tabanca fişeği ele geçirildi.

Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki mısır tarlasında 3 noktada izinsiz kenevir ekili olduğunu tespit etti.

Mısır tarlalarında 184 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı, 1'inin işlemleri sürüyor.