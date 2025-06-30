Konya'da Uyuşturucu Operasyonları: 34 Şüpheli Tutuklandı

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Konya'da düzenlenen 39 uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 14 bin 321 sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde, silahlar ve büyük miktarda para ele geçirildi.

Konya'da düzenlenen 39 uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir haftada il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Düzenlenen 39 ayrı operasyonda, 14 bin 321 sentetik ecza hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 24 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 37 bin 450 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından 72 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 21'i tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu suçlarından haklarında arama kararı bulunan 20 şüpheli yakalanırken, bunlardan 13'ü tutuklandı.

Tutuklanan 34 şüpheli, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
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