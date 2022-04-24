Konya'da uyuşturucu haplarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

CİHANBEYLİ, KONYA (AA) - Konya'da yol uygulamasında 5 bin 602 uyuşturucu hapla yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yaptıkları yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu.

Araçtaki aramada 5 bin 602 uyuşturucu hap, 41 sahte banknot, sahte alkol yapımında kullanılan 20 litre ham madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 750 lira bulundu.

Araçtaki M.A. (28) ve Ö.F.İ. (35) "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.